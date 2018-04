HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: La Luna llena en tu zona social trae grandes revelaciones. Estarás atando muchos cabos sueltos, enterándote de cosas y sacando conclusiones realmente iluminadas. Aprovecha la visión clara para sacar lo mejor de las circunstancias que te rodean en este momento. Es ahora que te toca asumir definitivamente el desafío o miedo a invertir en un negocio, la falta de capital para llevar a cabo un proyecto o el cobro de una deuda que no tenías planeado asumir tan pronto. Tienes abierta una ventana de oportunidad hasta el 15 de abril para reconectar con alguien que puede ayudarte a impulsar ese proyecto que anhelas. Amor: Tu zona Capricornio de entrega y compromiso está con mucho peso en estos momentos. La influencia de la Luna llena en tu zona del amor te mostrará qué tan lista estás para entregarte en una relación que se perfila como algo muy serio y profundo. Con tu regente, Mercurio retro en tu zona de amistades y ex parejas, alguien del pasado reaparece y toma tu atención. Demoras y retrasos en las comunicaciones, cierta confusión mental. No tomes decisiones apresuradas. Salud: Despreocúpate un poco de esos dolores de cabeza que te provoca el pensamiento recurrente, haz tus ejercicios para canalizar tensiones y liberate. Consejo: Vive el momento ahora más que nunca y sonríe todo lo que puedas.