HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 1º al 7 de Julio de 2018

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Los planes que tienes en el área del extranjero, los asuntos legales y estudios universitarios están a punto de reestructurarse. Marte retrógrado retrasa un poco para que puedas planear mucho mejor esa jugada y en un par de meses avanzar más lejos o con mejores oportunidades. De todas formas, la circunstancia actual puede sentirse frustrante, ten paciencia y confía en que el destino está trabajando por tu bien. Realiza un balance muy objetivo de ganancias y pérdidas en tus finanzas. No alardees más de lo que puedes abarcar, sé consciente de lo que puedes aportar a una situación y lo que no. Amor: Hay situaciones que son preferibles dejar atrás y entregar tu energía a aquello que esté dando resultados tangibles. El 30, tu planeta Mercurio ingresó en Leo, aprovecha para aclarar tu mente, juntar toda la información posible sobre un asunto y prepararte para descubrir mucho más en los próximos meses. No tardarán en llegar sorpresas o eventos inesperados así como las revelaciones y reacciones inesperadas de gente que conoces. Salud: Algunas contracturas o dolores articulares podrían causarte molestias. Opta por darte masajes o ejercicios suaves. Consejo: Rodéate de personas que te hagan sentir bien, de toda la alegría que desprendan. No te quedes anclado en comentarios que te desinflan. Quiérete, cuídate y esfuérzate por mantener tu bienestar.