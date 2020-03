© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) Muchas veces nuestra percepción de la realidad no corresponde con lo que las cosas son en realidad. Durante esta semana diferentes circunstancias te demostrarán que los prejuicios que tenías sobre ciertas personas eran injustificados y estaban completamente equivocados. En el ámbito laboral, vivirás una semana de mucha angustia. En el pasado has tenido muchos conflictos con uno de tus jefes, luego la situación mejoró y llegaron a un entendimiento. Sin embargo, en los próximos días un hecho sin importancia revivirá ese antiguo enfrentamiento y tú temes por las represalias. Intenta llegar a un acuerdo y limar asperezas con tu superior, después de todo no son enemigos, simplemente han tenido ciertos roces que podrán ser solucionados con una conversación franca y abierta. En el terreno del amor, el hombre de este signo está esperando que alguien se aparezca en su vida, sin embargo no tiene ninguna prisa. Está viviendo una vida de soltero muy agradable que no abandonará a menos que conozca a una persona que verdaderamente le interese. Por su parte, la mujer de este signo está viviendo de ilusiones. Ha comenzado recientemente una relación y está muy entusiasmada aunque sabe que es una relación que no tiene futuro debido a que se trata de una persona comprometida. Los astros te aconsejan que no alimentes tus esperanzas porque hay muy pocas probabilidades de que la persona que amas se mantenga a tu lado por mucho tiempo. Intenta no desmoralizarte porque muy pronto llegarán a tu vida nuevas oportunidades.