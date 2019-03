HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 10 al 16 de Marzo de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Todo lo que está pasando en Piscis, tu zona de futuro y metas a largo plazo, está generando las condiciones para que puedas dar los pasos hacia esas grandes metas a las que aspiras. Pero recuerda que tu planeta Mercurio está retrógrado y tomará algo de tiempo, y sobre todo pedirá reflexión de tu parte. No es momento de actuar impulsivamente, más bien es tiempo de inspirarse, de proyectar en grande pero con compromiso y responsabilidad. Vienen buenos tiempos en el trabajo, no te impacientes y observa con atención cada oportunidad que se asome. Amor: Considera que ahora tienes la oportunidad de analizar los hechos y circunstancias relacionados con tus ambiciones, elecciones y proyecciones a largo plazo, principalmente en el ámbito de las relaciones. El ingreso del planeta Urano a Tauro a tu zona del inconsciente, supone sumergirte al fondo de tu psiquis e indagar en esas emociones olvidadas, trayendo ante ti nuevas experiencias de transformación y reconexión con tu verdadera esencia. Esto implicará trabajar la sanación de heridas del pasado y el servicio a otros. Salud: Es conveniente no te sobrecargues de responsabilidades y tareas en este período donde la presión psicológica la sentirás multiplicada. Consejo: Fuertes vientos de cambio ocurriendo en tu interior, de los que aún no eres plenamente consciente. Mantente flexible ante cambios de último momento y posibles sorpresas. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)