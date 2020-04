© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) En el terreno laboral esta semana la gente de Géminis se verá obligada a desarrollar la virtud de la paciencia. A veces las cosas no suceden en el momento y el lugar en el que nos gustaría que ocurran. Sin embargo, debes trabajar tu tolerancia al fracaso y no frustrarte cuando las cosas no salen según tus planes. No te desanimes, continúa esforzándote y tu recompensa llegará cuando menos te lo esperes. En el terreno del amor, el hombre de Géminis pondrá a prueba la paciencia de la mujer que ama durante los próximos días. Eres una persona muy posesiva, a quien le gusta tener el absoluto control de todo lo que ocurre en su vida y en la de tu pareja. Al principio tu conducta le resultaba graciosa a tu compañera sentimental pero ahora las cosas han cambiado y la estás haciendo sentir asfixiada. Tu pareja es mujer inteligente, con ideas y pensamientos propios que también quiere elegir, asumir sus riesgos y tomar sus propias decisiones. Los astros te aconsejan que aprendas a controlarte porque si no tu relación no durará mucho tiempo. Por su parte, las mujeres de Géminis que no tengan pareja posiblemente conocerán a alguien que del que se enamorarán perdidamente. Lamentablemente esta persona tendrá el inconveniente de vivir lejos, motivo por el cual deberán mantener una relación a distancia. Sin embargo, si ambos tienen paciencia, podrá convertirse con el tiempo en un vínculo muy sólido y hermoso. En el ámbito familiar, un pariente cercano estará muy enfermo y serás el encargado de cuidarlo.