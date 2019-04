HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 14 al 20 de Abril de 2019

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Marte en tu signo, se traduce en que vas ‘como un bisturí’ cortando lo que haya que cortar pues tienes cada vez más certeza sobre tu rumbo, tus metas y las decisiones que debes tomar. El 17, Mercurio, tu regente ingresa a Aries, favoreciendo tu capacidad de liderazgo en las actividades grupales. La gente de tu entorno o colegas podrían estar manifestando celos, competitividad desleal, juegos de poder, etc. Ponte por encima de la mala vibra y enfócate en lo que tú puedes hacer o aportar. Amor: Con Júpiter retro en tu zona de relaciones, tu pareja puede que baje la intensidad con la que venía empujando las cosas. Eso no quiere decir que su nivel de compromiso o interés disminuya, simplemente que estará hasta agosto en un periodo más pasivo. El 20, es la Luna Llena en Libra, que te permitirá identificar la verdadera potencialidad del vínculo, lo que te llevará a decidir si continuar o no la relación. Reconocer los patrones que interfieren en la relación con hijos. Salud: Incremento en la vitalidad y mayor voluntad para hacer cambios en la forma de enfrentar tus procesos. Consejo: El 20, el Sol ingresa a Tauro a tu zona de la disolución del ego, resaltando la necesidad de pensar más en el ‘nosotros’ que en el ‘yo’ y hacer las paces con el pasado. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)