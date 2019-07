Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 14 al 20 de Julio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) Será una semana ideal para las personas de Géminis que estén desempleadas, ya que los astros los ayudarán a que se produzcan cambios positivos en sus vidas. Por su parte, la gente de Géminis que ya tenga trabajo, esta semana recibirá noticias alentadoras e importantes. Llegará por fin aquello que estabas esperando. En el ámbito económico, esta semana será mucho más auspiciosa que las anteriores. Durante los próximos días notarás que las puertas de la fortuna comenzarán a abrirse para ti y que el dinero llegará en abundancia a tu vida. En el terreno amoroso, el hombre de Géminis tendrá una semana difícil. Te estás torturando desde hace un tiempo innecesariamente. Las cosas son mucho más simples, quieres o no quieres a tu pareja. Toma la determinación que creas que es mejor para ti, pero tómala durante esta semana, no continúes dilatando tus decisiones. Por su parte, la mujer de Géminis tomará esta semana una decisión que le causará mucho dolor. Durante los próximos días decidirás que finalizar tu relación sentimental es lo más conveniente tanto para ti como para él. Esta decisión no tiene nada que ver con temas de infidelidad, simplemente no logras entenderte con el hombre que una vez amaste. Ambos han intentado durante mucho tiempo que la relación funcione pero no han logrado conseguirlo. Es hora de aceptar que todo terminó y que no vale la pena seguir mintiéndose. A pesar de tus temores, terminarás en buenos términos y podrán continuar siendo amigos. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)