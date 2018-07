HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 15 al 21 de Julio de 2018 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Mercurio, tu planeta regente se encuentra en sombra hasta el 26 que empieza a retrogradar hasta el 17 de agosto. Esto trae una pausa para revaluar situaciones pasadas, poner en orden documentos o repensar acuerdos que hayas conversado. Con el Eclipse en Cáncer se abre una gran puerta en tu vida productiva, aprovecha esta energía y pregúntate en qué proyectos es necesario dejar de invertir recursos y cuáles son los que de verdad ofrecen resultados reales. Podría surgir un nuevo modo de generar dinero que no se te había ocurrido antes o al que no habías prestado mucha atención. Amor: Actualmente, Venus en Virgo favorece tu zona del hogar, estabilidad y familia. Te sentirás con mayor predisposición a recibir visitas en tu casa, redecorar o reformas. Se suavizan asperezas con padres y se solucionan problemas en relación a tu vivienda. Se abre un nuevo ciclo de seis meses en el que reafirmarás tu certeza interna y valor personal. Salud: Con Júpiter directo en la zona de hábitos y cuidado del cuerpo, podrías estar con mayor apetito y más activo. Aprovecha para realizarte los estudios médicos pendientes. Período de fertilidad. Consejo: Deja de hacerte preguntas existenciales. Estás donde estás porque es el camino que has elegido pero puedes moverte libremente, puedes cambiar de lugar, de sitio, de vida, y puedes hacerlo cuando quieras.