HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Vigencia: 16 al 22 de Septiembre de 2018 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Marte regresa a Acuario pero ya directo y este paso es el definitivo en relación a tus planes de viaje, trabajo en el extranjero y estudios o certificaciones importantes. La dinámica entre tu vida laboral y de hogar empezará a fluir y a cooperar de manera más ordenada y en armonía para que esas metas sean realizables, así que no permitas que los obstáculos te desanimen, todo está a tu favor esta vez. Se presenta la oportunidad de comenzar una nueva relación laboral que se extenderá hasta diciembre, una mujer que se presenta en tu medio de trabajo es una pieza clave para tu crecimiento. Amor: Venus en Escorpio promueve la química vincular sin trabas ni conflictos. Tendrás todo a tu favor para dar grandes pasos con tu pareja si así te lo propones. Si hay dudas, profundiza y observa en perspectiva tus sentimientos, será el mejor camino a seguir. No te dejes llevar por los rumores, evitarás posibles enfrentamientos y malentendidos. Podrías contactar con alguien que hace tiempo no ves, ya sea porque realizas un viaje o tienes una conversación para dar un cierre necesario con alguien alejado. Salud: Período propicio para una depuración de tu organismo. Iniciar dieta rica en vitaminas y minerales, mejorará alergias y trastornos digestivos. Consejo: Encontrarás las soluciones para destrabar problemas. No te des por vencido.