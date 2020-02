© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 16 al 22 de febrero de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) A todos los nacidos bajo este signo les espera por delante unos días de muchos desafíos a nivel laboral y profesional. En tu lugar de trabajo surgirá una circunstancia imprevista que requerirá soluciones urgentes. Tus jefes te exigirán mucho y querrán que actúes demostrando todos tus conocimientos y todas tus capacidades. No te preocupes porque a pesar de la tensión lograrás superar exitosamente todos los inconvenientes y en un tiempo muy breve. Finalizarás esta semana con un cambio muy favorable en cuanto a tu imagen dentro de la compañía en donde trabajas. Ya no serás un empleado más, gracias a tu brillante desempeño ganarás reputación y prestigio profesional ante tus compañeros y ante las máximas autoridades de la empresa. Por supuesto, el éxito siempre despierta la envidia de los mediocres, no le prestes oídos a los comentarios maliciosos y disfruta ampliamente de tus logros. En el ámbito sentimental, el hombre de Géminis tendrá una semana intensa. Desde hace un tiempo las cosas con tu pareja no están bien. Ella sigue enamorada de ti y quiere intentar recomponer la relación. Sin embargo, esta semana lograrás darte cuenta que el problema es que ya no sientes por tu compañera sentimental lo mismo que sentías al inicio de la relación. Los astros te aconsejan no dilatar más las cosas, aprovecha este fin de semana para hablar con tu pareja y sincerarte con ella. Por su parte, la mujer de Géminis comenzará esta semana con muchas ganas de finalizar su relación sentimental. Estás cansada de rogarle a tu pareja que te dedique más tiempo. Haces bien en reflexionar sobre tu situación, sin embargo no es conveniente que tomes una decisión tan importante durante esta semana. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)