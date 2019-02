HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 17 al 23 de Febrero 2019

GEMINIS (21/5 al 21/6) GEMINIS – Trabajo: El 18, el Sol ingresa en Piscis dando un nuevo impulso a tu zona de vida profesional, prestigio y metas a largo plazo. Tu regente Mercurio, sugiere la aparición de distintas oportunidades profesionales, ya sea dentro de la misma empresa, en otra institución o un emprendimiento personal. Pero Marte está en tu zona de silencios y de esperas, puede ser que por eso sientas confusión o impaciencia, ya que eventos que prometían resultados increíbles, te harán esperar de más para ver hechos concretos. No quiere decir que no sucederá, solamente que no tan rápido como imaginabas. Amor: El 19, es la Luna Llena en Virgo, indicando finales o cierres de ciclo en tu zona del hogar, estabilidad emocional y familia. Remodelaciones o mudanzas que culminan y/o la aceptación de la importancia del clan o país de origen. Buenas perspectivas para iniciar una relación, pues puedes conectar con otras personas abiertamente y lograr a largo plazo pasar a otro nivel, para eso es fundamental el entendimiento mental y una buena comunicación. Salud: Tu energía se encuentra más reprimida, actuando desde el inconsciente, atención a las reacciones agresivas e irritabilidad. Busca recluirte, hacer tareas de servicio o trabaja terapéuticamente. Consejo: Recuerda que debes vencer a tu crítico interno más que a las demandas externas, que no son más que un reflejo de lo primero.