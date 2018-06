HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 17 al 23 de Junio de 2018

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Es un período de cambio y renovación. Vienes dándote cuenta desde hace rato de cambios que quieres hacer y es ahora ese momento de dar los primeros pasos. Esto tiene que ver con trabajo y productividad, el ambiente donde trabajas y la manera como ese trabajo aporta algo más que dinero, necesitas sentirte a gusto con lo que haces y no solo ganarte la vida. El 21, el Sol ingresa a Cáncer en el área de tu economía, deberás organizar tus necesidades y echar luz si es que estás gastando demás. Sentirás el freno, gasta lo necesario. Amor: Venus en Leo trae gente a tu vida dispuesta a ayudar aunque sea a su manera y no como tú te lo esperas, abre tu mente a todas las posibilidades. Si ya estás en una relación, vienen semanas de conversaciones serias sobre compromiso, si no lo estás, con la siembra de la Luna Nueva en tu signo, hay un inicio emocional, un borrón y cuenta nueva sobre todo en temas de pareja. Salud: Deberás prestar más atención a tus contracturas y dolores musculares, las que puedes aliviar con ejercicio y encontrando el tiempo para relajar el cuerpo. Consejo: El 18, Neptuno retrograda en tu área de profesión y metas a largo plazo. Momento de repliegue para analizar y revisar esos temas con mayor profundidad. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)