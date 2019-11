© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 17 al 23 de Noviembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) Los astros le recomiendan a la gente de Géminis que durante esta semana eviten las reuniones familiares, si no puedes evitarlas intenten por lo menos conservar la calma y evitar discusiones innecesarias. En el ámbito laboral, tendrás una discusión muy acalorada con alguna autoridad de la empresa en donde trabajas. Te sentirás tan mal luego de la discusión que pensarás seriamente en renunciar. No lo hagas, ha sido solamente un mal momento, las cosas mejorarán en los próximos días. Será una excelente semana para aquellas personas de este signo que estén desocupados. Un conocido los recomendará para un puesto de trabajo y lograrán reinsertarse en el terreno laboral exitosamente En el ámbito económico, esta semana te darás cuenta que los gastos, especialmente en lo referido a las tarjetas de crédito, se te han salido de control. Sin embargo, no debes echarle la culpa a la mala suerte, eres tú quien ocasiona estos desequilibrios. No es un problema de tener más recursos, los recursos llegan pero el problema es que tú no sabes administrarlos. Es aconsejable que comiences a aprender a manejar el dinero porque de lo contrario tendrás una situación grave de endeudamiento en un futuro próximo. En el ámbito de las finanzas y de los negocios, se producirá durante esta semana una renovación total en lo referido a tu actividad productiva. Incorporarás nuevas tecnologías y nuevos conocimientos que te permitirán resolver los problemas de siempre de forma mucho más rápida y eficiente. A partir de esta semana se iniciará un período de mucho crecimiento económico que se extenderá por unos seis meses. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)