GEMINIS (21/5 al 21/6) La gente de Géminis recibirá en el transcurso de esta semana, muy buenas noticias de parte de su familia con relación a casamientos o nacimientos. En el ámbito laboral, Géminis recibirá esta semana algunas compensaciones. Durante los últimos meses has asumido responsabilidades en tu lugar de trabajo que no te correspondían. Sin embargo, a pesar de haber trabajado bajo una gran presión has logrado conseguir muy buenos resultados. Durante los próximos días, recibirás algún tipo de compensación por tanto esfuerzo y dedicación y eso te estimulará a seguir dando lo mejor de ti en tu empleo En el ámbito financiero y de negocios, estás en un grave riesgo. Durante esta jornada recibirás una advertencia de una persona que trabaja para ti desde hace años. Es una persona sin mucha preparación pero que te ha sido muy leal a través de los años. No cometas el error de subestimar esta advertencia porque tu emprendimiento comercial sufrirá graves pérdidas económicas si lo haces En el ámbito de la salud, los astros te aconsejan que moderes un poco tu comportamiento, tantos excesos podrían traerte serios problemas de salud en un futuro no muy lejano. En el terreno sentimental, los hombres y mujeres de Géminis que no tengan una relación deberán aprovechar esta semana al máximo. Estarán muy seductores y desinhibidos, se volverán irresistibles para cualquier hombre o mujer que deseen conquistar. No obstante, probablemente las conquistas que hagan durante este día no pasen a mayores y se queden en una lujuriosa noche de pasión. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)