Aumentan los proyectos de viajes, así como también las posibilidades de decidir con éxito sobre carreras o cursos a emprender. Los amigos estarán presentes en todo momento para acudir en tu ayuda, alentándote y ofreciéndote sabios consejos. En cuanto a las relaciones laborales, no habrá demasiado entendimiento siendo necesario "esperar mejores vientos" para clarificar los desacuerdos. Sin embargo ello no impedirá que pueda favorecerse la reconciliación aunque queden puntos por rever. Finalmente serás reconocido por tus méritos. Los días 18 y 19 con Luna en Libra, facilitan la comunicación en general y ayudan en publicidad, eventos y asuntos legales. En cuanto a los amores, por tu espíritu inquieto y curioso no será extraño verte con un gran números de "personas" girando a tu alrededor. Los viajes serán una necesidad impostergable y ayudarán a tu pareja a desprenderse de un entorno muy convulsionado. ¡Feliz Nochebuena en compañía de tu gente querida!

TUS CARTAS TAROT: para tu mejor afianzamiento en los contactos personales, te resultará invalorable la colaboración de alguien muy conciliador.