Trabajo: Los recientes eclipses te han dejado receptivo a nuevos y amplios cambios en tu mentalidad donde te verás incluyendo nuevos paradigmas que te llevarán a perfeccionar tus capacidades intelectuales hacia una nueva filosofía de vida. Ideal para sembrar propósitos relacionados con mudanzas al exterior, viajes importantes, estudios superiores, asuntos legales e ideales espirituales. Buen momento para hacer presentaciones y mostrar tu trabajo, servicio o producto de una nueva manera para obtener nuevos y gratificantes resultados. Asesórate con una mujer que será clave para avanzar con toda esta movida. Amor: Estarás con el impulso de tomar acción en relación a un tema o definición pendiente con pareja. No forzar ni derrochar energía en situaciones que no son congruentes con tu camino evolutivo y valor personal. Hay una tendencia a actuar de manera errática estos días debido a malentendidos por no tener la visión o información necesaria para llegar a los resultados deseados. Paciencia. Si hay un amor a distancia tendrás la oportunidad de concretar el encuentro y hacer las cosas bien. Salud: Tendrás que saber discernir lo que quieras comunicar y la forma en que lo hagas como cuidar a quién le confías tus cuestiones más íntimas. Consejo: Utiliza tu poder de adaptabilidad, no te quedes enganchado en viejas formas de discusiones. La fortaleza está en tu alma, dedícate a encontrarla.