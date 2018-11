HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 18 al 24 de Noviembre de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: El 17, Mercurio, tu regente entró retrógrado en Sagitario y en ángulos difíciles esta semana. Período para revisar el porqué de las trabas en lo profesional y laboral. Evita las inversiones y firmas de contratos, los proyectos independientes, atención en las transacciones bancarias y trámites importantes. El mismo día es la Luna Llena en tu signo trayéndote cierres y culminaciones en tu persona, en tu manera de ver y actuar como lo venías haciendo hasta ahora. Amor: El 22, el Sol ingresa en Sagitario activando tu zona vincular, intenta poner orden en tus asuntos dialogando o llegando a acuerdos. Mercurio en tensión con Neptuno, el planeta de lo espiritual pero también de lo confuso-nebuloso, en tu zona de pareja, te inclina a confiar plenamente en lo que otra persona te está proponiendo, en su punto de vista o ideas, haz un esfuerzo por mantener tu centro y no perderte en el otro. Venus arranca directa en tu zona de romance y creatividad, lo que suma tus ganas de ver marchar una nueva relación o negocio propio. Salud: Marte ingresa en Piscis y advierte que lo mejor es "no hacer", confía en tu sabiduría interna, no en la ajena. Consejo: No te apresures en tomar decisiones ya que no hay claridad suficiente para ello. Sabe esperar a que pase la tempestad. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)