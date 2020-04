© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 19 al 25 de Abril de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) En el ámbito laboral será una semana en donde se producirán cambios muy favorables para las personas de Géminis. Te sientes muy mal en tu trabajo actual y por ese motivo has buscado desesperadamente otros horizontes laborales. No obstante, no has logrado más que entrevistas fallidas y eso te ha deprimido mucho. Sin embargo, esta semana comenzarás a practicar un deporte y allí conocerás a una persona de sexo masculino que podrá ser el nexo entre tú y tu próximo empleo. Las cosas sucederán rápidamente y antes de lo que esperas estarás instalado en tu nuevo trabajo, en el cual estarás muy cómodo y contento. En el terreno amoroso, estás en pareja desde hace muchos años y la persona que está a tu lado ha demostrado en reiteradas oportunidades su amor y entrega a ti. No obstante, aparecerá en tu vida una persona que te despertará los instintos como nunca nadie lo había logrado. Desearás tanto a esa persona que no te detendrás a reflexionar sobre las posibles consecuencias que esa aventura pueda causar en tu relación. Los astros te aconsejan que pienses bien lo que vas a hacer porque tu infidelidad no quedará oculta mucho tiempo y cuando la verdad salga a la luz perderás irremediablemente a tu pareja actual. En el ámbito de las finanzas y de los negocios, tendrás una semana muy exitosa siempre y cuando logres contener tus impulsos y actuar con cautela. En cuanto a la salud, ten cuidado con el consumo excesivo y sin prescripción médica de antidepresivos o energizantes, aunque supuestamente sean de origen natural, porque existe el riesgo de que perjudiques tu salud. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)