GEMINIS (21/5 al 21/6) Sus vidas están centradas últimamente en el trabajo y la familia, no están dejando tiempo libre para divertirse y pasarla bien. Esto no pasará desapercibido en tu ánimo y estás muy cerca del estrés. Deben reconsiderarlo. Ser responsable es una marca a fuego de sus personalidades, pero es necesario que agreguen a sus vidas hobbies, deportes o algo que los divierta y los distraiga. Esta semana es el momento para encarar esa misión. Para el amor será una semana que no empezará muy bien para aquellos que ya tienen pareja, ya que arrastran problemas de la semana anterior. Pero solo perdurará los primeros días, ya que la situación irá mejorando y descomprimiendo. Los que están solos deben tener en cuenta que, como suele suceder, se ilusionan fácilmente al primer contacto, y piensan que el amor les ha llegado. Paso a paso, no es todavía el momento de entablar una relación seria. En lo laboral la vida les dará una sorpresa esta semana, y aunque no sea lo que estaban buscando al menos será un agradable aliciente. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)