HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 20 al 26 de Enero 2019 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: El 20, el Sol y el 24, tu regente, Mercurio ingresan a Acuario, esto te sugiere la oportunidad de establecer contactos internacionales o agilizar trámites de visados, mudanzas o estudios en el extranjero. Atento a no dejar pasar por alto oportunidades únicas para hacer relaciones públicas y/o adquirir nuevos conocimientos que amplíen tu curriculum. El 21, es el Eclipse Total de Luna Llena en Leo, trayéndote finales en tu zona de la comunicación anunciando que culminarás con éxito un proyecto relacionado con la divulgación de ideas, talleres o cursos cortos. Amor: Tu planeta Mercurio tuvo citas serias e intensas, de modo que vienes cargando con un estado de ánimo entre tenso y productivo que te mantiene muy enfocado pero a la vez te sientes sensible y ansioso por el exceso de responsabilidad o trabajo. Es necesario que hagas un balance entre tus responsabilidades/carrera y tu pareja/vida amorosa. No dejes que una parte de tu vida opaque la otra. Acepta esas invitaciones a distintos eventos sociales y celebraciones que vienen de la mano de gente divertida y seductora. Salud: Podrías estar recibiendo señales claras de que necesitas ir al médico, por un problema que vienes arrastrando desde hace ya tiempo. Consulta. Consejo: Enfoca tu atención en la expansión de nuevos aprendizajes y perspectivas para trascender viejas creencias y pensamientos limitantes.