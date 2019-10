© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 20 al 26 de Octubre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) Esta semana comenzará para todos los hombres y mujeres de este signo un ciclo en el que tenderán a mejorar las relaciones con todas las personas que los rodean. Los astros favorecen la comunicación, les será mucho más fácil expresar a los demás las cosas que les molestan. Pero esto no provocará discusiones sino todo lo contrario. En el ámbito laboral, Géminis no tendrá una buena semana. No podrás destacarse durante los próximos días porque tu estado emocional lo impedirá. No te dejes envolver por la depresión, refúgiate en tus amigos y en tu familia. En el ámbito financiero y de los negocios, tendrás una excelente semana. Tu negocio está atravesando una etapa muy favorable y te está dando una gran rentabilidad. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás que existe un gran conflicto entre algunos integrantes del personal de tu empresa. Debes involucrarte y solucionar esta situación porque de lo contrario te verás perjudicado económicamente en un futuro cercano. En el terreno del amor, las personas de Géminis que están solas tendrán una excelente semana. Durante los próximos días estarán muy favorecidos por los astros para conocer a una persona, probablemente del signo Capricornio o Acuario, por la que sentirán una fuerte atracción sexual. Podrás pasar junto a ese hombre o a esa mujer momentos de mucha pasión y placer sexual pero no te ilusiones porque no llegará a nada más. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)