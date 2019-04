HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 21 al 27 de Abril de 2019 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Con Mercurio, tu regente en Aries sentirás el fuego en mutua recepción con Marte, eso quiere decir que te sentirás empoderado, con una energía que se lleva a cualquiera por delante. Será cuestión de calibrar y saber dirigir ese poder, en especial en lo relacionado con equipos de trabajo, amistades y aspiraciones. Es buen momento para conectar con tu parte creativa, más revolucionaria. El 24, Plutón inicia su retrogradación en tu zona de recursos compartidos, lo que promueve un análisis de tus responsabilidades financieras con otros. Probablemente debas hacerte cargo de negocios o patrimonio compartido o de algún familiar/socio o bien inmueble en sucesión. Amor: Seguimos bajo la influencia de la Luna Llena trayendo una etapa de finales y nuevos comienzos en cuestión de hábitos y rutina diaria. Es un buen hábito aprovechar los momentos para comunicarse y profundizar en el conocimiento mutuo con el otro. Escucha lo que dicta tu corazón y expresa lo que sientes, también la relación con los hijos se verá favorecida. Salud: El estrés y el nerviosismo podrían ocasionarte malestares estomacales y aparato digestivo. Intenta relajarte y no dejar que los problemas vayan a estas zonas. Consejo: Si ves que no tienes una meta concreta, al menos dale curso creativo a ese combustible pues si no se usa puede explotar en mala onda, mal genio y agresividad.