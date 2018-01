HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 21 al 27 de Enero de 2018

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Esta es una etapa para definir con mucha claridad en qué vas a invertir tus recursos y energía durante los próximos seis meses, además de trazar un plan estratégico que te asegure el logro de esos objetivos. Lo mejor será apuntar al proyecto más concreto y con mayor base firme. La temporada Acuario, te indica que esos proyectos incluirán viajes, por lo tanto prepárate y atrévete a tomar nuevos rumbos. Mucho poder de materialización en tus pensamientos, es momento de pensar en grande y de manera lucrativa. Amor: El 26, Marte ingresa en Sagitario, tu zona de pareja, no te quedes apegado a situaciones negativas, aléjate de las críticas y peleas. Prevalece tu valor propio, siéntete orgulloso contigo mismo. Para contrarrestar sería muy positivo realizar alguna actividad para despertar consciencia en conjunto. Es muy probable que se decida el futuro o cambie la dinámica de tu relación. Si aún no te sientes preparado para comprometerte no andes con ambivalencias, sé sincero. Salud: Es necesario que descanses y te alimentes bien para maximizar tu potencial. Atiende esa situación de malestar físico que requiere otro tratamiento con el que hasta ahora te manejas. Consejo: Tienes una luz especial que te guía, escúchate decir lo que deseas en lo más profundo, porque se te dará.