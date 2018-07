HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: El 22, el Sol ingresa a Leo en tu zona de mentalidad y la comunicación, enfatizando tus estudios y en cómo te comunicas. El 26, Mercurio tu regente en Leo retrograda, vas a sentir que hay cosas que se demoran o retrasan. Lo indicado es volcarte más hacia adentro para revisar y reevaluar tu economía, transacciones, firma de documentos, trámites, mudanzas y el vínculo con hermanos/primos. Personas que idealizabas han mostrado otras facetas que no encuentras tan admirables o planes de viajes y contactos con el extranjero se han visto demorados o frustrados, verás a la larga que estos cambios eran necesarios. Amor: El 27, es el Eclipse Total Lunar en Acuario en tu zona de las relaciones a distancia, concluyen trámites de divorcio, se decide cambios de residencia. Hay temas emocionales que culminar en torno a situaciones pasadas, prestar atención a las manifestaciones de infelicidad y recuerdos negativos emocionales para hacerlos consciente y reparar cerrando ciclos, sanando dolores ya viejos. Salud: El temor al cambio podría surgir estos días, intenta no exigirte más de la cuenta ya que podrías sufrir episodios de extrema fatiga y agotamiento. Busca el diálogo o el ejercicio para bajar tensiones. Consejo: Es necesario seguir profundizando en los proceso psicológicos emocionales, en los sentimientos y heridas inconscientes. No dejes que los miedos decidan por ti e indaga.