GEMINIS (21/5 al 21/6) En el terreno del trabajo, la gente de este signo deberá tomar durante los próximos días decisiones importantes. Te harán una propuesta muy conveniente pero que implicará la pérdida del entorno humano que actualmente tienes y al que tanto aprecias. Posiblemente la propuesta incluya un traslado a otro lugar y eso no te gustará mucho. Eso es completamente comprensible porque los cambios abruptos no siempre son agradables y requieren una gran capacidad de adaptación. Sin embargo, los astros te aconsejan que aceptes porque te traería innumerables beneficios a nivel profesional. En el terreno del amor, el hombre de este signo estará triste y desamparado esta semana. Tu pareja ha tenido que viajar por temas laborales a otro país y a ti la separación se te está haciendo insoportable. Sin embargo, esta situación te ayudará a darte cuenta de lo importante que es esa persona para ti y del amor que sientes por ella. Por eso, comenzarás a pensar seriamente en proponerle a su regreso convivencia o quizás matrimonio. Por su parte, la mujer de Géminis está atravesando una etapa de mucha inseguridad en el campo afectivo. Recientemente has comenzado una relación que, por mutuo acuerdo, sólo se basaría en un tema sexual y no implicaría ningún compromiso. Sin embargo, el tiempo ha pasado y tú has descubierto que te estás enamorando de ese hombre y que te gustaría empezar algo serio con él. Aprovecha esta semana para hablar con tu pareja y expresarle tus sentimientos y necesidades, probablemente te lleves agradables sorpresas.