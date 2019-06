Por Casandra ©

GEMINIS (21/5 al 21/6) Para los nacidos bajo el signo de Géminis se presenta una semana en la que vas a tener que tomar ciertas decisiones y no dejar pasar más el tiempo inútilmente. Puede que vivas algún momento tenso a lo largo de la semana con la familia, por alguna disputa tonta que pronto se solucionará y volverás a la normalidad. En el terreno laboral deberías ser más flexibles y adaptarte a los cambios. Si has cambiado de jefe o de compañeros es lógico que tengas que amoldarte a lo que te piden, no siempre podes hacer las cosas a tu manera. Si estás comenzando una nueva relación, ahora es el momento de disfrutar de los primeros encuentros, las primeras citas, los primeros mensajes…no empieces a darle vueltas pensando en el futuro y vive el presente. Los que no han tenido tanta suerte, no se preocupen que a lo largo de esta semana podría haber cambios en este sentido si están predispuestos para ello. Los que tienen pareja desde hace tiempo, la semana va a tener altibajos en cuanto a las relaciones, debido a alguna que otra riña; pero de poca importancia.