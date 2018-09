HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 23 al 29 de Septiembre de 2018

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: El 24, es la Luna llena en Aries trayéndote la culminación de un ciclo en tu zona social, grupos, proyectos y expectativas a futuro. Momento para tomar decisiones importantes sobre el ambiente en el cual quieres estar, equipos de trabajo a los cuales quieres pertenecer o la gente que quieres contigo en esos proyectos. Todas las respuestas se encuentran en esa conexión más nítida con tu intuición pero tienes que llevarte a sentir la razón del propósito para no desviarte de tus metas más anheladas. Nuevas oportunidades laborales se presentarán. Amor: El 23, Mercurio, tu regente y el Sol ingresan en Libra activando tu zona de nuevos romances, autoestima y proyectos creativos propios. Ya estás listo para todas esas cosas y lo sientes desde los huesos pero podría ser que Saturno te ponga una prueba. No te asustes ni te pongas a dudar, esas pruebas son el precio de las expectativas elevadas y los altos estándares que te has puesto, así que tú puedes lidiar con esto, sin más. Salud: Profundiza, dialoga, identifica la herida original que te incomoda internamente y te lleva a reaccionar. Sería conveniente la opción de acompañar este proceso a través de alguna acción terapeútica. Consejo: Salir de posturas estrictas o fijas, quitar negaciones e ilusiones, disponerse a comprender el conflicto real para fluir con nuevos resultados. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)