© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 23 al 29 de febrero de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) Será una semana muy importante a nivel laboral. Recientemente has tenido una discusión muy acalorada con uno de tus jefes. Posteriormente las cosas se han tranquilizado pero tú sospechas que esta persona no ha olvidado del todo lo ocurrido y estás en lo cierto. Has lastimado el ego de tu jefe y él te lo hará pagar en la primera oportunidad que tenga. Tu signo está atravesando un momento muy propicio para los cambios a nivel laboral. Aprovecha esta oportunidad para pedir un traslado a otro lugar en donde puedas alejarte de esta persona que tanto desea perjudicarte. El hombre de Géminis tendrá una semana complicada en el terreno amoroso. Desde hace un tiempo estás reclamándole permanentemente a tu pareja cosas que no tienen sentido. Sin embargo, tu compañera sentimental está tan enamorada de ti que se ha esmerado por contentarte y por darte respuestas amables a pesar de que no te merecías tanta tolerancia. Los astros te aconsejan que busques el verdadero origen de esa furia que sientes en tu interior. Es claro que el problema no está en tu pareja, es algo relacionado con tu ámbito familiar y que ocurrió hace mucho tiempo. En cuanto a la mujer de Géminis, has sufrido mucho por una relación pasada y te está costando mucho salir adelante. Te sientes triste y desmotivada. Hay una oportunidad para ti en el amor pero tú te la estás negando por miedo a volver a sufrir. Anímate a intentarlo nuevamente porque esta vez serás muy feliz. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)