HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 al 30 de Junio de 2018 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: El 27, Marte retrograda en tu zona de asuntos legales, extranjero, viajes y filosofía de vida. Es momento para revisar los planes y proyectos a futuro así como reordenar tu área del trabajo y cotidianidad. El 28, es la Luna llena en Capricornio trayéndote culminaciones en tu zona de finanzas, se resuelven temas con sucesiones, transacciones bancarias, pago de deudas, impuestos o créditos. Hay que hacer un balance y sacar cuentas, presupuestar e invertir en algo que te pueda ayudar a mejorar tu calidad de vida a largo plazo. Amor: Período donde culmina una manera de relacionarte con tus propios miedos, situaciones que antes no sabías como enfrentar ahora las llevas con mayor confianza y conectado a tu poder de transformación. Venus en tu zona de la comunicación, te llena de ganas de tomar nuevas vías y de expresar lo que de verdad mueve tu corazón. Con tu pareja, podrías estar decidiendo si dar un paso hacia un mayor compromiso o no. Salud: Si no bajas el ritmo frenético tu físico podría resentirse a causa de tanta presión. Concédete un tiempo de relax en la naturaleza. Consejo: A veces tenemos puesta la mira en lo lejano y resulta que nuestro destino está a la vuelta de la esquina. En este momento no descartes lo local en todas las dimensiones de la vida.