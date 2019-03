HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 al 30 de Marzo de 2019 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: El Sol llega a Aries y en medio de la energía de renovación, a ti se te enciende una temporada sumamente excitante para compartir con amigos y colegas. Ideal para cosechar grandes ideas juntos y aprovechar esos picos de creatividad excepcionales para darle forma a un proyecto en gestación. El 25, Venus ingresa a Piscis, a tu zona de la profesión y vida pública, indicando que la dirección que elijas debe acompañar tus deseos y preferencias para continuar motivado. El 28, tu regente Mercurio se vuelve directo, en esa misma zona de metas, si aún no has tomado una decisión, ahora tendrás mayor claridad para tratar los asuntos laborales como económicos. Amor: También este año comienza con la Luna llena en tu zona de romance, diversión, proyectos e hijos. Es un período para ver qué iniciaste hace seis meses atrás, porque hoy ese tema llega a su punto de culminación. Quizá el desencadenante sea precisamente esa discusión que venía postergada, la que enciende las cosas como nunca o las termina. También podría ser que tus hijos estén finalizando algo o estés concluyendo un nuevo proyecto o inversión personal. Salud: Período de fertilidad, es un buen momento para quedar embarazada sino sé precavida. Aprovecha a hacerte ese cambio de look. Consejo: Pasos lentos pero firmes, seguro de lo que quieres y dispuesto a todo. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)