Esta semana las personas de Géminis podrán hacer realidad sus proyectos más ansiados. Durante los próximos días surgirá la posibilidad de que puedas concretar aquel emprendimiento comercial que llevas años planeando. En el ámbito laboral será una semana muy estresante. Habrá bastante trabajo y tendrás que tolerar mucha tensión. Constantemente te esmeras para dar lo mejor de ti y para que cada una de las cosas que realizas en tu lugar de trabajo sea perfecta e incuestionable. No obstante, entre tus colegas hay una persona que por envidia intenta permanentemente eclipsar y desmerecer tu excelente trabajo ante tus superiores. No te angusties, porque no logrará su cometido. Continúa concentrado en tu labor y deja que el tiempo solo se encargará de que los que actúan mal obtengan su merecido. En el ámbito financiero y de los negocios, será una excelente semana para iniciar alguna actividad comercial, negocio o emprendimiento por cuenta propia. Estarás muy bien auspiciado astrológicamente y esto te permitirá obtener independencia económica en un breve tiempo. En el terreno amoroso, ni el hombre y ni la mujer de Géminis está pasando por su mejor momento de pareja. Tienes una relación que en apariencia funciona bien pero aun así te sientes terriblemente solo. Sientes que no puedes compartir con tu compañero o compañera sentimental tus anhelos, tus temores ni tus penas. Esta semana los astros te instarán a reflexionar para que puedas decidir si tiene sentido seguir perdiendo el tiempo con una relación así.