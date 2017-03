Hermoso caos. El desorden temporal no resulta alarmante cuando sabes aprovecharlo para tu beneficio. No siempre las ventajas vienen pintadas de rosa, es momento de usar tu poder de adaptación para destacarte, conciliando las situaciones conflictivas del ambiente laboral a tu favor. Cuidate de los abusos y posibles adicciones. Los días 28 de febrero y 1º de marzo con Luna en Aries, son especiales para armonizar y darle un cierre a todo aquello que tengas ya empezado. En cuanto a los amores, Venus y Marte vienen haciendo una conexión interesante desde Aries facilitándote la seducción, la pasión y el entendimiento en las relaciones. Si no tienes pareja aprovecha esta semana para acercamientos, pero las definiciones importantes deberán esperar un par de semanas.

TUS CARTAS TAROT: Esa ola de intuiciones te pueden confundir, se prudente