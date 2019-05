Por Casandra ©

GEMINIS (21/5 al 21/6) GEMINIS - Los nacidos bajo el signo de Géminis son por lo general personas egocéntricas, a las que les gusta mucho liderar las reuniones. Esta semana su característica se verá potenciada y van a tener la oportunidad de ser protagonistas. Esta en cada uno de ustedes como enfrentarán esta semana, es importante están motivados y atentos a los estímulos externos, porque es un período de turbulencia emocional. En el amor, aquellos que están en la búsqueda de alguien con quién compartir sus vidas no es recomendable que lo concreten esta semana, esperar un poco sería el consejo. Los que están en una relación estable será un momento de afianzamiento de la confianza mutua. Aún así, vayan tranquilos; y no apuren la relación si es que no viven todavía juntos. No se dejen llevar por el impulso del otro.