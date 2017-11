HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 26 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2017

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Te puedes estar sintiendo un tanto inquieto y disperso debido a Mercurio, tu regente en sombra. Atiende con mayor foco los asuntos de trabajo para no caer en retrasos y llamados de atención. Tu sector profesional se verá activado por Neptuno despertando tus ilusiones, sueños y metas. Cuídate mucho ante posibles fricciones y confrontaciones con jefes/pares/socios y de celos profesionales. Amor: Es posible que con Saturno despidiéndose de Sagitario en tu sector de pareja, te encuentres con esas últimas pruebas de las que si aprendiste su lección, no te provocarán demasiado problema ya que recordarás lo capaz que eres para trascender lo que no te hace bien y ya no eliges. Trata de no quedarte estancado con historias del pasado que no te hicieron bien. Suelta y avanza hacia el siguiente nivel con lo ya integrado. Así, será un antes y un después. Estarás con valentía y deseo suficiente para ir a la conquista de lo que te gusta. Salud: Estar abiertos al diálogo les evitará posibles afecciones de la laringe y dolores cervicales. Buena salud en general. Consejo: Si estás empezando una nueva relación, no te agobies con incertidumbres, trata de equilibrar tu individualidad y darle tu confianza al otro.