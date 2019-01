HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 27 de Enero al 2 de Febrero 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Tienes semanas sintiendo que todo está en tu contra o que te ha tocado la peor parte de lo que sea pero esa etapa de miedos, pruebas y desafíos finaliza ahora y notarás la satisfacción de haber perseverado a pesar de todo. Las recompensas no se hacen esperar y en estas semanas recibirás las mejores noticias en mucho tiempo. Ánimo y mantén esa energía en alto para sacar lo máximo de ellas. Mercurio, tu regente está activando nuevos estudios, asuntos legales, nuevos contactos en el extranjero y/o favoreciendo planes de viaje hacia conocer otras culturas. Amor: Con Venus, y Júpiter, en tu zona de pareja y relaciones, una nueva etapa se está abriendo. Los miedos siempre van a estar ahí, los puntos vulnerables también pero todo depende del volumen que les permitas en tu cabeza o tu corazón. Tu zona social y de amistades está activa, eso puede abrir las condiciones para que empieces algo nuevo si es que vas a un evento social. Salud: Enfócate en aumentar tu calidad de vida. Para eso, será clave una buena alimentación, vida sin sedentarismo y lucir estéticamente como a ti te gusta. Consejo: No se trata de no ver esas sombras, se trata de poder escucharlas sin que ahoguen tampoco los sonidos que te hacen sonreír. Dile sí a la vida. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)