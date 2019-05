HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 28 de Abril al 4 de Mayo de 2019

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: El mes Tauro suele ser una zona compleja para ti, ya que tu ciclo se está cerrando y necesitas ponerle fin a muchos pendientes. Esa es la razón por la cual hay mucho movimiento social y compromisos pero al mismo tiempo tienes la necesidad de no estar para nadie. Estas pasando por un período de evaluación y cierre en muchos aspectos de tu vida (trabajo, relaciones, proyectos personales, etc.) estás haciendo muchas cosas y de pronto te das cuenta de que el rumbo o la meta no está tan clara como pensabas. Medita acerca de tus mejores opciones y sé consecuente con tus deseos. Amor: Habrá que recapitular, trabajar con la certeza interna y replegarse un poco para poder discernir cuáles serán los próximos pasos. El 30, Saturno inicia su retrogradación, lo que hace referencia a evitar los juegos de poder en relaciones, examinar los miedos que obstaculizan la entrega y profundizar en el mundo emocional. Además con Júpiter retrógrado en tu zona vincular, debes reconsiderar todo lo que hasta ahora creías sobre amor, romance, pareja, confianza e intimidad. Salud: Es necesario poner fin a situaciones que te ponen los nervios de punta. Ordena tus prioridades y resuelve los pendientes, sentirás mayor alivio interior. Consejo: Tendencia a discutir de todo y con todos, cuidado con los excesos, sobre todo con un jefe en particular.