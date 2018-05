HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 29 de Abril al 5 de Mayo de 2018 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: El 3, Mercurio, se pone finalmente directo. Un conflicto que viene desde comienzos de marzo y que recién ahora estás pudiendo ponerle punto final o llegar a un acuerdo aunque no te guste la idea de tener que ceder. El 29, es la Luna llena en Escorpio trayéndote finales y culminaciones en tu área laboral y del día a día. Habrá situaciones revelándose que te llevarán a tomar decisiones. Una mejor posición laboral o un nuevo trabajo son posibles. Amor: Estás terminando un ciclo vital, es un excelente período para salirte de compromisos que no quieres, terminar lo que consume tu energía y no te permite iniciar ciertos cambios, ser honesto contigo mismo es lo principal. Con Venus en tu signo podrás convencer a quién quieras de lo que sea ya que tus palabras fluirán con dulzura y asertividad. Bajo el hechizo del Plenilunio escorpiano, la seducción y la sensualidad se mostrarán sin límites. Unión y compromiso en la pareja. Salud: Tu área de cuidado del cuerpo, hábitos y alimentación está activa. Si estás en un tratamiento médico o terapéutico los resultados se ven y se sienten. Consejo: Época para una reestructuración seria y responsable, para que te comprometas y dediques tiempo a tu proceso interno y concretes los cierres que necesitas hacer a lo que no te da bienestar.