GEMINIS (21/5 al 21/6) Esta semana diferentes hechos te mostrarán la necesidad que tienes de aprender a vivir el momento presente y no postergarlo todo hacia el futuro. Busca actividades que te permitan disfrutar del día a día e intenta encontrar siempre algo positivo a lo que aferrarte. No te hundas en la apatía ni dejes de lado tus sueños. Aunque creas que no hay oportunidades, cuando menos lo esperes se abrirán nuevas puertas ti. En el ámbito laboral, esta semana te ofrecerán la oportunidad de realizar un viaje. Sin embargo, no estás muy convencido de aceptar debido a un tema personal que todavía no has logrado arreglar. Este viaje o traslado significaría no sólo un aumento de sueldo sino que además podrías crecer y ganar prestigio en tu actividad profesional. Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión para que no te arrepientas después. En el ámbito económico y financiero tendrás esta semana sorpresas no muy gratas. Creías que tu negocio ocupaba el primer lugar en el mercado y que la competencia estaba muy por detrás de ti. No obstante, durante los próximos días te darás cuenta que tu competencia está mucho más fuerte de lo que creías y que en cualquier momento podrá superarte. Esto hecho, aunque en principio parezca negativo, a la larga terminará beneficiándote porque te dará la motivación que habías perdido y te obligará a salir del estado de letargo en el que estabas por creer que tus finanzas estaban completamente seguras.