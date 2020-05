© La Auténtica Defensa

GEMINIS (21/5 al 21/6) La gente de Géminis recibirá esta semana malas noticias. Siempre has soñado con hacer un viaje al extranjero y para cumplir ese sueño has trabajado arduamente durante muchos meses para juntar el dinero. Lamentablemente, esta semana ocurrirá un accidente desgraciado a alguno de tus seres queridos debido al cual te verás obligado a destinar todos tus ahorros para ayudarlo. Sin embargo, no te deprimas porque realizarás dentro de unos meses, el viaje de tus sueños gracias a una invitación que recibirás de alguien inesperado. En el ámbito laboral, será una semana muy positiva para las personas de este signo. Desde hace tiempo deseas ocupar un cargo importante dentro de tu lugar de trabajo. Nunca te habías animado a postularte porque pensabas que no tendrían en cuenta tu solicitud. No obstante, durante esta semana te enterarás por una fuente confiable, que tu nombre se está mencionando para ocupar el cargo de tus sueños. Además, te sorprenderás al saber que cuentas con el apoyo de tu jefe. En el terreno de las finanzas y los negocios, las personas de Géminis deberán modificar esta semana algunos aspectos de su personalidad si no desean verse perjudicados económicamente. Siempre has tenido una muy buena opinión sobre ti mismo, lo cual está muy bien, el problema es que a veces exageras y caes en la soberbia. Los hombres más destacados en el ámbito de los negocios saben lo importante que es escuchar las opiniones de gente capacitada antes de tomar una decisión. Aprende a escuchar a la gente que trabaja contigo porque de lo contrario tus finanzas pueden verse seriamente perjudicadas.