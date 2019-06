Por Casandra ©

Vigencia: 30 de Junio al 6 de Julio de 2019 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) Tu vida está centrada últimamente en el trabajo y la familia, no estás dejando tiempo libre para divertirte y pasarlo bien, y esto está pasando factura a tu estado anímico. Aunque esté bien el ser tan responsable, deberías de marcarte otra obligación más diaria y dejar cada día unos minutos para hacer alguna actividad que te guste y practicar tus hobbies favoritos. Al menos dejar al final de cada jornada un rato para poder relajarte y desconectar de los quehaceres diarios. El estar bien psicológicamente te hará luego más fácil la rutina diaria. En el amor la semana no empezará muy bien para los Aries que tienes pareja, el fin de semana anterior no ha sido todo lo bueno que esperabas, y la mala onda perdurará los primeros días de la semana, aunque la situación irá mejorando conforme vaya desarrollándose. Los géminis tienden a ilusionarse rápidamente cuando conocen a alguien, en dos días piensan que será el amor de vuestra vida, puede que esta vez sí que sea la persona adecuada, pero paso a paso amigo, no por mucho correr las cosas irán mejor ni se consolidarán antes. En el terreno laboral la vida les puede dar una sorpresa esta semana, un cambio para mejor, que aunque no sea lo que estabas esperando, sí que al menos hará que empieces a ver la luz después del túnel. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)