HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 30 de Septiembre al 6 de Octubre de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Mercurio, tu regente en Libra bajo el influjo de la Luna Llena en tu zona de creatividad y nuevos comienzos, quiere negociar, tener diálogos positivos sobre proyectos e ideas. Eso está claro pero sabemos que es importante hacerlo en equilibrio y con coherencia, no en querer perfección. Por eso, ahora podrían surgir colegas que te estén diciendo las cosas sin anestesia al punto que te pones a cuestionar tus planes u objetivos. Cuidado con eso, sé lo más objetivo posible y trata de ver este asunto como algo para corregir o mejorar pero sin llegar a distorsionar tus planes. Amor: Las pruebas de Saturno, están a la orden del día, puede ser que un amor esté frío, distante y/o brutalmente franco. Se darán las circunstancias apropiadas para que conversen y tomes las decisiones necesarias. Quirón habrá tocado puntos muy sensibles, reflejándote heridas que no han terminado de cicatrizar pero recuerda que Venus, regente para ti de las relaciones no formales, retrograda el 5 o sea que esto es parte de un proceso mucho más profundo que se desenvolverá en los próximos meses. Salud: Patrones emocionales que no te habías percatado, podrían acrecentarse para que te hagas consciente y transformes. Consejo: Con Plutón ahora directo en tu zona de compromiso y entrega, estarás enfocado en construir una nueva etapa y forma de relación. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)