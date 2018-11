HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 4 al 10 de Noviembre de 2018 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Mercurio, tu regente, comienza su sombra pre-retrógrada y en Sagitario cambia radicalmente el foco de lo particular a lo general y se centra en tus relaciones más importantes del momento. También se une a Júpiter en el último grado de Escorpio, como para que no olvides seguir trabajando en tu persona aun cuando el foco cambie hacia afuera. El 7, es la Luna Nueva en Escorpio en tu zona del trabajo de oficina, rutina y horarios, trayéndote nuevos inicios y transformaciones en estos temas del ámbito de lo cotidiano. Amor: Entre noviembre y diciembre, se abre una gran ventana de oportunidad para establecer una importante relación personal que tendrá toda tu atención al menos durante un año. Mercurio retro hará que sea alguien a quien sientes que conoces de toda la vida o que en efecto ya conoces. Venus, la Diosa ha regresado a Libra, favoreciéndote en tu zona del amor, el romance y a la hora de atraer una persona muy afín o compañero de alma a tu vida. Salud: Tu mundo interior está lleno de grandes miedos, es fundamental que te decidas a iniciar una terapia psicológica en donde puedas someterte a ellos y encontrar respuestas. Consejo: Avanza y cierra capítulos 'imposibles', diciéndole 'adiós' de una vez, a lo que hace tiempo sabes no te merece.