GEMINIS (21/5 al 21/6) Hoy la suerte está de su lado, solo es necesario abrir los ojos y no dejar que la oportunidad pase desapercibida. Es un buen momento para arriesgar, aunque no hay que dejar de lado la inteligencia ni la prudencia; pero que el exceso de ambas no nos haga perder lo que hace rato estábamos esperando. Si tu trabajo está relacionado con la creatividad, en los próximos días conocerás a alguien que cambiará el sentido de tu vida. Reconocerlo y dejarse llevar, afectará positivamente su futuro. En lo que respecta al amor, no es un momento bueno. En muchos casos sentirán que están con la persona equivocada y que han entrado en una etapa demasiado conformista. En una futura conversación con tu pareja, encontrarás la clave que abrirá tu futuro.