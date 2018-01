HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 7 al 13 de Enero de 2018 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Tu planeta Mercurio salió de sombra y el 11 ingresa a Capricornio en tu zona de finanzas, bancos, recursos compartidos, lo que te lleva a pensar en inversiones y a poner bien en orden tus cuentas, deudas y a darle salida a lo que hasta ahora no fue productivo. Marte/Júpiter juntos, es una energía súper potente que se da en tu zona de rutinas y cotidianidad, limpiar a fondo esas áreas de tu vida será muy saludable y provechoso para tu vida laboral. Amor: Estás viendo con claridad lo importante que es sentirte bien contigo mismo, dedicarte a cuidarte e invertir tiempo en nutrirte positivamente. Urano directo, el 8 en tu zona de amistades, amores informales y trabajo en equipo, va a estar acelerando los procesos, generando cambios inesperados. Es una gran oportunidad para hacer lo que hasta ahora no has hecho y eliminar lo que ya no te sirve para abrirte a algo nuevo. Una mujer será de ayuda para hacer conexiones claves. Salud: Pasión y sexualidad en alza. Consejo: Ordena la dispersión que te limita y retrasa ante la diversidad de planes que te propones sin llegar a uno en concreto.