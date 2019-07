Por Casandra ©

Los nacidos bajo el signo de Géminis suelen ser personas egocéntricas a las que les gusta mucho ser el centro de atención. Esta semana van a estar en vuestra salsa ya que vais a tener la oportunidad de sentiros protagonistas. Esto es un horóscopo general y claro no puedo decirles cosas muy concretas pero vuestro signo está entrando esta semana en una época muy variable. Todo dependerá de lo que vayan decidiendo y así les irá. Lo único que necesitan es motivación. En el amor no les va a acompañar la fortuna a aquellos que tienen muchas ganas de encontrar a alguien para compartir vuestras aficiones y la vida en general. Pero bueno ya la próxima semana puede que cambie la suerte. No pierdan la esperanza que eso es lo último que se pierde. Los que salen con alguien puede que a lo largo de esta semana hablen ya con vuestra pareja de consolidar más vuestra relación o de empezar a vivir juntos. No se dejen llevar por un impulso y por una vez en la vida sean más sensatos.