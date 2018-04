HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 8 al 14 de Abril de 2018

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: Vienes con energía sumamente concentrada gracias a la conjunción Marte/Saturno en tu zona de inversiones y cuentas conjuntas, sin duda algo grande está pasando pero aún no te sientes del todo cómodo con ello ya que tu regente Mercurio hizo tensión a ambos planetas, lo cual pudo haberse sentido realmente agotador. Es como si estuvieras resistiendo el proceso o no asimilas el cambio que está teniendo lugar en tu entorno y el esfuerzo de resistir te drena completamente. Intenta observar el proceso sin reaccionar inmediatamente. Ponte al día con cuentas a pagar, deudas e impuestos. Amor: Mercurio en su última semana de retrogradación, te recuerda que tienes ese 'As' bajo la manga: no tienes que decidir ni responder, ya a partir del 15 te sentirás más seguro para comunicar tus decisiones y pensamientos. Tienes muy buena gente a tu alrededor en quién confiar, apóyate en esas personas que están allí contigo pase lo que pase. Presta atención a la tendencia de querer ver las cosas 'color de rosas' cuando la realidad quizá te está mostrando algo no tan a tu favor. Salud: Aprovecha a seguir indagando en tus patrones emocionales más complejos y así avanzar en tu proceso de transformación. Consejo: Mantén tu mente abierta y flexible ante posibles cambios de rumbo. Recibirás interesantes propuestas que deberás evaluar detenidamente. Déjate guiar por tu intuición.