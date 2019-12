© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 8 al 14 de Diciembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 4 de 13

GEMINIS (21/5 al 21/6) La gente de Géminis estará muy bien auspiciada esta semana en el ámbito laboral. Tu vida en general está funcionando bastante bien pero no debes olvidar que hay personas a tu alrededor que pueden estar un poco envidiosas y que querrán, a través de comentarios pesimistas, enturbiar tu felicidad. Afortunadamente, podrás guiarte por tu intuición, que estará exacerbada por el tránsito lunar durante los próximos días, para identificar a dichas personas y no prestarles atención. En el ámbito de los negocios y las finanzas, necesitarás convencerte esta semana de una realidad que vienes negando desde hace un tiempo. Esta realidad no es del todo negativa pero no coincide que lo que tenías planeado. No sirve de nada que te resistas, acepta el nuevo orden de cosas y adáptate a él. Lo más inteligente sería que pensarás un nuevo plan para aprovechar las ventajas de la nueva situación para que tu emprendimiento comercial salga beneficiado. En el ámbito laboral, te estás esforzando mucho en tu lugar de trabajo para lograr destacarte. Esta semana conocerás a una persona de sexo femenino, que ocupa un cargo con más jerarquía que tú, la cual desempeñará un papel fundamental para que logres en un futuro alcanzar tus metas profesionales. Eres una persona activa y capaz y esta mujer lo notará y por ello te ofrecerá la posibilidad de ocupar un cargo con mayor jerarquía que el que ocupas en la actualidad. Página anterior (3/13) - Página siguiente (5/13)