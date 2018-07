HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 8 al 14 de Julio de 2018 [ Ir al inicio ]

GEMINIS (21/5 al 21/6) Trabajo: El 8, tu regente Mercurio en oposición a Marte retro, empieza su sombra pre-retrógrada y tu mente comenzará a jugar trucos. El 9, Venus ingresa a Virgo favoreciendo tu zona laboral junto a un Gran Trino de Agua, te abre grandes oportunidades profesionales o comerciales, quizá no de la manera como lo venías pensando pero déjate sorprender y fluye. El 11, Júpiter, el planeta del crecimiento en Escorpio se pone directo en tu zona de finanzas y cuentas conjuntas. Buen momento para resolver lo pendiente y dejar de acumular intereses y/o deudas. Amor: El 12, es el Eclipse parcial de Sol en Cáncer, trayéndote energía transformadora a tu área más sensible y emocional de estabilidad, vivienda y familia. Al mismo tiempo cuentas con una gran ayuda del Gran Trino de Tierra que te avisa poner foco en lo que sientes y no tanto lo que piensas o te dicen. Fluye, que ya has aprendido a valorarte más y ahora recibes de vuelta esa valoración por parte de esa persona importante para ti. Salud: Consulta cada decisión con lo que te dice tu cuerpo, visualiza cada opción y siéntela. Consejo: Es muy importante que te sostengas de alguna disciplina y/o terapia que te mantenga con los pies en la tierra. Te ayudará mucho a discernir tus ideas y pensamientos.