Trabajo: Habrá cierta frustración por asunto laboral que no avanza tan rápido como quieres, que no estás viendo el resultado de toda la energía invertida o que ya no tienes mucho para ofrecer a la situación. En este período, hay energía suficiente para que te enfoques en esos ideales de futuro con los que sueñas y hagas los cambios a nivel profesional lanzándote hacia lo que más te motiva o lo sientas internamente desde otro lugar completamente diferente. Amor: Tus deseos estarán enfocados en armonizar tu zona de bienestar, rutina y calidad de vida. Si hay alguna relación ambivalente sin señales claras, controla la ansiedad y pon el foco en atender tus necesidades y cuidar de ti. Será la clave para el cambio que quieres ver en el otro o para llegar a esa decisión a tiempo y no seguir repitiendo patrones en tus relaciones. Salud: Estarás más distraído y disperso que de costumbre. La meditación, el yoga y el silencio, te ayudarán a bajar las revoluciones, calmando tu mente y devolviéndote la concentración. Consejo: Analicen bien sus decisiones. No se dejen llevar por emociones negativas y no se paralicen ante los conflictos.