HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 1º al 7 de Julio de 2018 [ Ir al inicio ]

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: Período en que tu zona laboral es activada por Saturno, el planeta del rigor y la disciplina, el que empuja y da consistencia a tu progreso y crecimiento. Los temas en esta área van a saltar a la vista y es recomendable que pongas atención en cómo has estado cumpliendo con esos propósitos, qué se ha logrado y qué necesita más trabajo definitivamente. Aprovecha las oportunidades que se te presenten y no desperdicies esfuerzos en propuestas poco claras. Focaliza. Amor: Además de Venus, el 30 se sumó Mercurio a tu signo, estarás con mayor disposición a comunicarte con los demás, de una manera más creativa, armoniosa y sociable. El Sol en Cáncer en tu casa del pasado, podría traerte un ex algo significativo para ti quien resurge de las cenizas. Ardientes, osados e imaginativos, buscarán nuevas formas de satisfacer sus deseos. Estate atento a las señales del destino, no fuerces el rumbo, si algo tiene que ser, será. Confía en tu propia autoestima y brillo personal. Salud: Momento para chequeo médico de rutina, para tomar en cuenta malos hábitos y cambiarlos, alimentación, sedentarismo, si fumas, horarios, etc. Consejo: Aprovecha para reconocer esos ‘vicios’ que se generan en el trato cuando uno comparte durante mucho tiempo con alguien. Revisa las dinámicas en tus relaciones existentes. Purifica y busca reestructurar las formas ya caducas. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)